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Спортсмены из Приморья успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по каратэ

Спортсмены из Приморья успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по каратэ

Сильнейшие юные каратисты со всей России состязались 13 и 14 ноября в Санкт-Петербурге, где прошли Всероссийские соревнования по каратэ (WKF) среди спортсменов старше 12 лет и традиционный межрегиональный турнир "Петербургская осень-2021" среди детей 8-11 лет.

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