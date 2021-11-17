Спортсмены из Приморья успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по каратэ

Сильнейшие юные каратисты со всей России состязались 13 и 14 ноября в Санкт-Петербурге, где прошли Всероссийские соревнования по каратэ (WKF) среди спортсменов старше 12 лет и традиционный межрегиональный турнир "Петербургская осень-2021" среди детей 8-11 лет.
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