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Тишковец: в Москве выпадет около 30-40% от месячной нормы осадков на неделе

Тишковец: в Москве выпадет около 30-40% от месячной нормы осадков на неделе

На Москву обрушатся обильные снегопады на предстоящей неделе. В ближайшие дни выпадет почти половина от месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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