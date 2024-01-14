Тишковец: в Москве выпадет около 30-40% от месячной нормы осадков на неделе

На Москву обрушатся обильные снегопады на предстоящей неделе. В ближайшие дни выпадет почти половина от месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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