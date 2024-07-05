В Госдуму внесут проект об увеличении штрафов для авиадебоширов

На рассмотрение Госдумы 5 июля планируется внести законопроект, который увеличит штрафы за противоправные действия пассажиров на борту самолетов, следует из представленного в думской электронной базе документа.
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