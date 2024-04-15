Мигрантам запретили заниматься некоторыми видами работ в Новосибирской области

Компаниям дали двухмесячный срок на то, чтобы уволить иностранных работников В Новосибирской области иностранным работникам запретили работать по патентам в такси, а также в алкогольных и табачных магазинах.
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