В Приморье направят более 32 млрд на новое медоборудование

Заместитель председателя правительства Приморского края по вопросам здравоохранения Анастасия Худченко заявила, что в регионе в 2024 году направят 32,2 млрд рублей на обновление медицинского оборудования.
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