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"Ситуация критическая": Новый этап вторжения и "тучи" убойных ракет. Обстановка на Курском направлении на утро 23 сентября

"Ситуация критическая": Новый этап вторжения и "тучи" убойных ракет. Обстановка на Курском направлении на утро 23 сентября

На Курском направлении продолжаются ожесточенные бои на ряде направлений, однако, по данным военкоров, на общем фронте Курщины наблюдается относительное затишье.

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