В Петербурге задержали мужчину, откусившего ухо оппоненту в июньской драке у ресторана в Репино

Его нашли в квартире по проспекту Маршала Блюхера Полиция задержала накануне в квартире по проспекту Маршала Блюхера 30-летнего подозреваемого, который откусил ухо оппоненту в июньской драке у ресторана в Репино, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.