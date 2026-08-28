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Царьград

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Учёный Стефанова: Долголетие на 80% зависит от образа жизни

Учёный Стефанова: Долголетие на 80% зависит от образа жизни

ИСС СО РАН: Только 20% долголетия зависит от генетики, а 80% - от образа и уровня жизни. Наталья Стефанова считает, что продолжительность жизни в 150 лет остаётся мечтой, и отмечает важность регулируемых факторов для здорового долголетия.

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