Учёный Стефанова: Долголетие на 80% зависит от образа жизни

ИСС СО РАН: Только 20% долголетия зависит от генетики, а 80% - от образа и уровня жизни. Наталья Стефанова считает, что продолжительность жизни в 150 лет остаётся мечтой, и отмечает важность регулируемых факторов для здорового долголетия.
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