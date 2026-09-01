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Андрей Канчельскис: «Спартак» будет бороться за третье‑четвертое место, а чемпионство разыграют «Зенит» и «Краснодар». Еще посмотрим на ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы « Спартака » в этом сезоне.  После 6 проведенных туров РПЛ красно-белые набрали 13 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице.

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