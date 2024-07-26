Тембот Керефов, Яндекс Доставка: «Наш подход основан на технологичности и на продуктовом портфеле»

По его словам, компания активно вкладывается в технологии, придерживается концепции мультисервисности, оказывает поддержку партнерам и помогает клиентам снижать затраты на логистику в условиях дефицита автотранспорта и рабочей силы на рынкеРуководитель Яндекс Доставки в России Тембот Керефов в интервью BFM рассказал о специфике работы логистических компаний в России: главных изменениях, новых подходах и форматах, способах решения ключевых задач и перспективах на будущее.