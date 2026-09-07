В Большом театре пройдут премьеры четырех опер до конца 2026 года

В Государственном академическом Большом театре России до конца 2026 года состоятся премьеры опер «Жизнь за царя» Михаила Глинки, «Мефистофель» Арриго Бойто, а также «Нос» и «Катерина Измайлова» Дмитрия Шостаковича, рассказал руководитель театра, народный артист РФ, дирижер Валерий Гергиев.
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