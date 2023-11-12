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Нетаньяху: Израиль не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа

Нетаньяху: Израиль не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа

Израильская сторона не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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Комментарии
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ГО
Галина Ореховская
В Секторе Газа убито не 12 тысяч, а гораздо больше - как можно в воронке 10-20 метров глубиной, оставшейся от дома, от школы, от больницы, найти тела и посчитать их? Израиль стали ФАШИСТАМИ. Одели 70 лет назад на себя &quot;венец всемирных мучеников&quot; и с этим венцом убивают людей, манипулирую другими странами все эти 70 лет, прикрываясь этим &quot;венцом&quot;.
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