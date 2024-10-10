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НБА. Предсезонные матчи. 25 очков Таунса помогли «Нью-Йорку» крупно обыграть «Вашингтон», «Оклахома» уступила «Хьюстону» в овертайме и другие результаты

«Нью-Йорк» на своей арене крупно обыграл «Вашингтон», Карл-Энтони Таунс и Джейлен Брансон набрали 48 очков на двоих.

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