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Царьград

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Меланин как "губка": лекарства теряют эффект у людей с темной кожей

Меланин как "губка": лекарства теряют эффект у людей с темной кожей

Исследователи из Калифорнии выяснили, что меланин в коже может снижать эффективность лекарств. Это открытие ставит под сомнение текущие подходы к дозировке и безопасности препаратов для людей с разными уровнями пигментации кожи.

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