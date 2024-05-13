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Царьград

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Стивен Кинг "придумал", как разрешить украинский кризис. Последняя надежда Запада победить Россию?

Стивен Кинг "придумал", как разрешить украинский кризис. Последняя надежда Запада победить Россию?

Стивен Кинг сообщил, что "придумал", как разрешить украинский кризис. Писатель-русофоб озвучил последнюю надежду Запада победить Россию?Когда-то "великий и ужасный", а сейчас просто американский писатель-русофоб Стивен Кинг - наглядный пример типичного представителя западной "культурной элиты".

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