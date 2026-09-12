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ИА Регнум

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Tasnim: Тегеран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива

Tasnim: Тегеран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива

Иран направил властям США семь условий для открытия Ормузского пролива. Об этом 12 сентября сообщило информагентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

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