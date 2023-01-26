Военное обозрение

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Лжедмитрий I: несостоявшийся реформатор

Лжедмитрий I: несостоявшийся реформатор

Портрет Лжедмитрия, созданный ранее 1613 года, где он назван императором Лжедмитрий I является одной из самых загадочных личностей русской истории, до сих пор продолжаются споры о том, кем он был на самом деле.

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