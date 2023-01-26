Лжедмитрий I: несостоявшийся реформатор

Портрет Лжедмитрия, созданный ранее 1613 года, где он назван императором Лжедмитрий I является одной из самых загадочных личностей русской истории, до сих пор продолжаются споры о том, кем он был на самом деле.
Популярные статьи
- В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав
- Бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер» собираются интернировать в Россию
- Депутат бундестага ФРГ Быстрон назвал передачу танков Украине попранием всех послевоенных принципов Германии
Свежие комментарии