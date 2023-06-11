Завод "Москвич", не имея продаж, всё равно решил ещё задрать цены на свои "чудо-Москвичи"

Автозавод "Москвич" повысил отпускные цены на свои автомобили, хотя они и так были "заоблачными" и за последние 5 месяцев завод смог продать всего 77 своих авто, о чем ТС этой темы сообщал ранее.
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