«Сняли скальп»: Искусанный стаей собак житель Хабаровска оказался в реанимации (18+)

Искусанный стаей собак в феврале житель Хабаровска провёл два дня в реанимации, сообщает «РЕН ТВ».По словам пострадавшего, ему пересаживали кожу с разных частей тела на голову, а также он несколько дней не мог лежать в кровати.
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