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Наш потерянный мир

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В России заявили об имеющемся противоядии против новой ракеты Европы

В России заявили об имеющемся противоядии против новой ракеты Европы

Благодаря специальной военной операции (СВО) на Украине у России есть опыт успешного применения отечественных систем противовоздушной обороны (ПВО) против западных «вундерваффе».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
У России имеется противоядие против новой «общеевропейской» ракеты. Баранец мыслит как и ранее-пощёлкаем, однако есть и другое-ударить по местам принятия решений или местам изготовления ракет. Об этом он не говорит, и знает, что какие то прорвутся и будут погибать люди. Остановить нужно сегодня и это правильное решение!
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