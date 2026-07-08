В России заявили об имеющемся противоядии против новой ракеты Европы

Геннадий Бережнов

У России имеется противоядие против новой «общеевропейской» ракеты. Баранец мыслит как и ранее-пощёлкаем, однако есть и другое-ударить по местам принятия решений или местам изготовления ракет. Об этом он не говорит, и знает, что какие то прорвутся и будут погибать люди. Остановить нужно сегодня и это правильное решение!