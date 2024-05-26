В ЕС испугались расходов налогоплательщиков из-за плана США по активам

REUTERS/Massimo Pinca/File Photo В Европе забеспокоились, что из-за плана США по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в 50 миллиардов долларов расходы в итоге лягут на плечи европейских налогоплательщиков, пишет Politico.