Компании FESCO подтвердили высший уровень «ААА» в российском рейтинге деловой репутации

Три компании Транспортной группы FESCO («FESCO», «Группа», входит в контур управления госкорпорации «Росатом») удостоились высшей оценки «ААА» и вошли в число лидеров рейтинга «Экология Кадры Государство» (ЭКГ-рейтинг).
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