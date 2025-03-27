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Кареты с лошадьми окружили Исаакиевский собор

Кареты с лошадьми окружили Исаакиевский собор

Чем дольше петербургские депутаты решают городские проблемы, тем ближе они к ним подкрадываются. Так к Заксобранию вплотную подъехали кареты с лошадьми, которые еще два года назад могли стать причиной травм нескольких человек в центре Петербурга.

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