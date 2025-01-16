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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канищев об уходе Ананьева и Сорокина из «Зенита»: «Пока это руководство в клубе, стратегия не поменяется и воспитанникам доверять не будут»

Сообщалось, что Иван Ананьев стал игроком ЦСКА, а Иван Сорокин перешел в «Спартак». «Пока это руководство в «Зените», стратегия не поменяется и воспитанникам доверять не будут.

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