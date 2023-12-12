Автоэксперт Иванский: ледяные наросты на колёсах могут привести к поломке авто

Руководитель сервисного направления сети автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский предупредил водителей, что снег, набившийся в колёсные арки и на днище автомобиля, может заблокировать вращение колёс.
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