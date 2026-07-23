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Царьград

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Мантуров похвалил "Ареал" за проекты по редким металлам в Тыве

Мантуров похвалил "Ареал" за проекты по редким металлам в Тыве

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил компанию "Ареал" за проекты в области редких металлов. В интервью он подчеркнул важность разработки технологий для извлечения стратегического сырья в России, в частности лития в Тыве.

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