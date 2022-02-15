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Президент США Байден и лидер Франции Макрон обсудили решение ситуации вокруг Украины

Президент США Байден и лидер Франции Макрон обсудили решение ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил возможности для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом.

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