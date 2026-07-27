Аналитик Дудников заявил, что рубль укрепился к основным валютам

Аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников в разговоре с сайтом Финансы Mail отметил укрепление рубля по отношению к основным валютам на рынке Форекс в пятницу вечером Так, по его данным, курс рубля к юаню поднялся на 1,11% и достиг 11,446 рубля, к доллару — на 1,32%, до 77,97 рубля, к евро — на 0,82%, до 88,34 рубля.