Нижнюю часть человеческого тела нашли в деревне Плотично в Подпорожском районе Ленобласти. Как стало известно Мойке78, останки могут принадлежать пенсионерке, которую в последний раз видели в октябре.
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Нижнюю часть человеческого тела нашли в деревне Плотично в Подпорожском районе Ленобласти. Как стало известно Мойке78, останки могут принадлежать пенсионерке, которую в последний раз видели в октябре.