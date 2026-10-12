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Курские новости

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В Курске пять учреждений получили премию губернатора по миллиону рублей

В Курске пять учреждений получили премию губернатора по миллиону рублей

Пять образовательных учреждений Курской области получат по 1 млн рублей за вклад в развитие качества образования.

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