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Срок заключения трудовых договоров с мигрантами ограничат двумя годами

Срок заключения трудовых договоров с мигрантами ограничат двумя годами

Срок заключения трудовых договоров с мигрантами планируют ограничить двумя годами — законопроект, ужесточающий пребывание иностранцев в России, разработан Минтрудом и поддержан в профильном комитете Госдумы, выяснили «Известия».

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Приезжают пусть без жён и детей.
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