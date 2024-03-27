Рязанский зампред Швакова рассказала о борьбе с контрафактом

По данным Шваковой, основной источник контрафактного табака — это ввоз из стран ЕАЭС. Одной из причин для высокой доли содержания нелегальной продукции госслужащая названо «мораторий на проверки предприятий торговли».
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