В провинции Цзянсу прошло первое заседание механизма встреч министров общественной безопасности и внутренних дел КНР и стран Центральной Азии

Нанкин, 10 сентября /Синьхуа/ -- Китай рассчитывает повысить потенциал по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью и создать эффективную и практическую платформу сотрудничества со странами Центральной Азии, сосредоточившись на концепции всеобщей безопасности.