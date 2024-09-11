В провинции Цзянсу прошло первое заседание механизма встреч министров общественной безопасности и внутренних дел КНР и стран Центральной Азии

Нанкин, 10 сентября /Синьхуа/ -- Китай рассчитывает повысить потенциал по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью и создать эффективную и практическую платформу сотрудничества со странами Центральной Азии, сосредоточившись на концепции всеобщей безопасности.
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