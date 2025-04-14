Член регсовета «Движения первых» в РТ Александр Даренков встретился с молодежью

Автор: Дмитрий Киселев Фото предоставлено Александром Даренковым Член общественного совета Министерства спорта Республики Татарстан, руководитель исполнительного комитета Российского союза боевых искусств по РТ, член регионального совета «Движения первых» в РТ Александр Даренков встретился с представителями «Движения первых» из Бугульмы.
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