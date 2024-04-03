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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Что думает прокуратура о частных инвесторах СМЗ: «Не являются добросовестными приобретателями»

Что думает прокуратура о частных инвесторах СМЗ: «Не являются добросовестными приобретателями»

Соликамский магниевый завод стал одним из первых национализированных активов в Пермском крае. В конце марта арбитражный суд Прикамья принял прецедентное решение об изъятии акций предприятия у миноритариев – частных инвесторов, которые приобрели их на бирже.

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