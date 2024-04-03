Что думает прокуратура о частных инвесторах СМЗ: «Не являются добросовестными приобретателями»

Соликамский магниевый завод стал одним из первых национализированных активов в Пермском крае. В конце марта арбитражный суд Прикамья принял прецедентное решение об изъятии акций предприятия у миноритариев – частных инвесторов, которые приобрели их на бирже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии