smi.today

1 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Юркевич
    Эка невидаль. Если разобраться, то все граждане Беларуси которые имеют собственное мнение автоматически являются экст...Телеграм-канал Св...
  • Сергей ЕВ
    Позорище. Нацики захватили гражданина России, почему молчат МИД и МО РФ?В ЛНР запретили е...
  • Сергей ЕВ
    Что можно сказать, молодцыТалибы запретили ...

РФ продолжит диалог с Израилем по безопасности на Ближнем Востоке — Лавров

РФ продолжит диалог с Израилем по безопасности на Ближнем Востоке — Лавров

Россия заинтересована в сотрудничестве с Израилем по вопросам безопасности в Ближневосточном регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, 15 октября в статье израильской газете Yedioth Ahronoth.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх