В мэрии Омска подтвердили, что начнут отопительный сезон, не дожидаясь нормативных показателей в 8 градусов.
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В мэрии Омска подтвердили, что начнут отопительный сезон, не дожидаясь нормативных показателей в 8 градусов.