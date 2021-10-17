В Северной Осетии сотрудники полиции спасли раненого медвежонка

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы ОП № 2 УМВД России по г. Владикавказу обнаружили на участке Военно-Грузинской дороги маленького медвежонка.
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