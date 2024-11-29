НБМ вводит в обращение памятные монеты «Юбилей национальной монеты»

С 29 ноября 2024 года Национальный банк Молдовы вводит в обращение в качестве платежного средства и для нумизматических целей памятные монеты «Юбилей национальной монеты» выпуска 2024 года в серии «Другое».
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