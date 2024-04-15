США уничтожили 80 дронов, запущенных по Израилю из Ирана и Йемена

В субботу и воскресенье американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США (EUCOM) уничтожили более 80 беспилотников и не менее 6 баллистических ракет, запущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии