США уничтожили 80 дронов, запущенных по Израилю из Ирана и Йемена

В субботу и воскресенье американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США (EUCOM) уничтожили более 80 беспилотников и не менее 6 баллистических ракет, запущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).