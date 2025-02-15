Индонезийский аналитик раскрыла влияние звонка Трампа Путину

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, возможно, приведет к изменению в глобальной политике, заявила 15 февраля преподаватель факультета международных отношений индонезийского университета Джаябая Селлита в комментарии РИА Новости.
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