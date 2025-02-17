Жителей Смоленска предупредили о фейковой информации об атаках беспилотников на регион

ЦУР Смоленской области опроверг сообщения об атаке украинских беспилотников на завод в Смоленске. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в социальных сетях активно распространяется информация о взрывах в городе и повреждении предприятия «Полимикс».
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