Бориса Джонсона уже «записали» в британскую гражданскую армию

Призыв британской Консервативной парии в срочном порядке сформировать так называемую «гражданскую армию», разумеется, в свете некой «русской угрозы», нашел свой отклик в тамошних средствах массовой информации.
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