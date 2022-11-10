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Дмитриев-старший о втором месте Тарасовой и Морозова на Гран-при: «Выступление в Москве их подстегнуло. Это была правильная встряска»

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал выступление в этом сезоне российской пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

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