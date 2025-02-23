Футбольная команда Новоаннинской ДЮСШ отправилась на 4-й этап соревнований "Футбол в школе" в город Калугу.
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Футбольная команда Новоаннинской ДЮСШ отправилась на 4-й этап соревнований "Футбол в школе" в город Калугу.