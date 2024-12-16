Взяли лист магазинного теста и добавили сыр. Через 20 минут закуска на столе

Готовить пирожки — дело небыстрое, и на это часто уходит весь вечер. Но кто сказал, что вкусная закуска должна быть сложной? Просто заверните аппетитные сырные брусочки в тонкое пресное тесто — и у вас уже почти готово угощение, которое покорит всех за столом! Ингредиенты: Мука – 300 г Вода – 150 мл Соль – 1 ч л Твёрдый сыр – 200 г (например, Чеддер, Гауда, или любой на ваш вкус) Растительное масло – для жарки Пошаговое приготовление: 1.