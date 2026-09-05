Ольга Бузова сообщила о проблемах со здоровьем и взяла день на восстановление

Ольга Бузова объявила о проблемах со здоровьем, которые повлияли на её рабочий график. Артистка сообщила, что у неё появились симптомы простуды, включая высокую температуру, насморк и кашель, из-за чего она решила взять день на восстановление.
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