В сети - тайна 144 миллионов: ваши данные уже не ваши?

Хотя объемы краж личных данных по сравнению с прошлым годом снизились, утечки продолжаются. Больше всего утечек происходит в сфере электронной коммерции – 46%, за ней следуют ритейл и информационно-развлекательные ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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