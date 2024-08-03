Белокочанную капусту не зря в народе называют огородной барыней

Недаром в народе капусту называют «хозяйкой огорода». В сезон пузатая дама лениво разваливается на грядке, пренебрежительно расставляя рядом с собой свои пышные украшения, заставляя шевелиться веретенообразные перцы, а скромную морковь прятаться поглубже.
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