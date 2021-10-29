Жизнь рабочих по Горькому, богатые работают больше и сословное неравенство в СССР

Политика как она естьЖизнь рабочих по Горькому, богатые работают больше и сословное неравенство в СССР 1. Интересное наблюдение о том, как жили рабочие в произведениях Максима Горького — певца угнетённого пролетариата.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯков1 БлюмкинАркадий Аверченко. Из жизни рабочего Пантелея Грымзина. Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого гнусного хозяина кровопийцы поденную плату за 9 часов работы — всего два с полтиной!!! «Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. — горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью... — И жрать хочется, и выпить охота, и подмётки к сапогам нужно подбросить, старые — одна, вишь, дыра... Эх, ты жизнь наша распрокаторжная!!» Зашёл к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подмёток. — Есть ли на тебе крест-то? — саркастически осведомился Пантелей. Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своём месте, под блузой, на волосатой груди сапожника. «Ну, вот остался у меня рупь-целковый, — со вздохом подумал Пантелей. — А что на него сделаешь? Эх!..» Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос, — так разошёлся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось. И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин — так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал. — За что же, за что... — шептали его дрожащие губы. — Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликёры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины — света Божьего не вижу... О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то мы бы пожили по-человечески!.. Однажды, весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей. «Что ж я с ними сделаю, - горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. — И подмётки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь — смерть хочется!» Зашёл Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублёвками. Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых... Приценился к десятку папирос, плюнул и отошёл. Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать... и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал. — Почему же, — шептали его дрожащие губы, — почему богачам всё, а нам ничего... Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пёс какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним всё, другим — ничего?.. Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!.....Татьяна ШкуропатенкоДавайте будем честны сами перед собой!!! "Богатый" имеет хороший "мотив" вкалывать" по "графику" 24-7-365!? И "начальный" капитал в 95% случаев далек от понятия "честный, заработанный", а скорее ВОР.....!? А бедный сейчас, чаще всего, не имеет ни "мотива"- З/П, ни самой возможности РАБОТАТЬ!!!??? Или не ТАК???!!!....Сергей ЛепеховЯков1 БлюмкинВпервые 8-часовой рабочий день получил правовое признание в Австралии (1848), а также в некоторых штатах США (Пенсильвания — 1866, Калифорния — 1868). В 1868 году в США был законом установлен 8-часовой рабочий день для служащих и рабочих государственных предприятий.Ксения ФотинаБыла в ходу такая байка ( появилась она и сейчас)...Один юный человек спросил у актрисы Малого театра А. Яблочкиной: - как Вы думаете, правда, что при коммунизме будет жить хорошо? Ответ: - если так, как при царе, то, наверное, правда... Как ни относись к такому диалогу, но у нас ведь известное от древности " Бытие определяет сознание", давненько (и по сей день) превратилось в "Питие определяет сознание" и, конечно же, с приличным закусоном. а кого такого разносола нет, то возникают - дикая обида и пещерная зависть к тем, у кого полный ассортимент харчей и пития имеется. Успокаивающим является: -"потому что воры"...Александр ШевелевПонимаете, вот подобные Вам "особи" всё и всегда сводят исключительно к зависти и даже пещерной, добавив к этому еще и дикую обиду. Понятия "справедливость", чем всегда жила Русь, "порядочность". "совесть" Вам неведомы и все это Вы заменяете на набор выше названных слов. Вероятно, Вы находились на Марсе или впали в 30-летнюю кому и не помните, КАК осуществлялись залоговые аукционы этими самыми "тружениками", КАК проходила приватизация с конечным контрольным пакетом акций в руках либо директора, либо недавнего сидельца с нар, того еще "труженика" темных переулков, сколько убыточных предприятий, которые в результате проведения приватизации передавались "эффективным собственникам" по договору, по которому они обязаны были сохранить коллектив и спецификацию производства и практически НИ ОДИН этого не сделал, распродав все, что было на производстве, а цеха и административные здания сдав под склады, СПА-салоны, всевозможные конторы и т.д., получая от этого ренту и ничего не производя. Тот еще "труд"!!! Вы расскажите, как "вкалывает" Сечин, получая в ОДИН месяц зарплату рабочего за 30 лет его труда. Или может быть Вам известны случаи из практики СССР, когда директор крупнейшего завода или отраслевой Министр получал сумму с такой же разницей с рабочим отрасли? Лично мне из конца 50-х годов известен факт зарплаты Первого секретаря Омского Обкома КПСС в 1100 рублей (в пересчете на 1961 год) при том, что слесарь на доработке лопаток турбин авиадвигателей на з-де им. Баранова получал 400-500 рублей, а отдельные с высокой квалификацией до 600 рублей в месяц. При этом Первый фактически не мел выходных дней и нормированного рабочего дня, а рабочий имел выходные и работал 8 часов, а при переработке получал двойную оплату за эти часы. Но Вы буквально "исходите на анализы" в попытке доказать, что все "богатенькие буратины" аки ангелы небесные на фоне этих вечно недовольных люмпенов, не желающих трудиться, а лишь "трескать" водку, заливая ею свою "дикую злобу".Ксения ФотинаАлло, особь! Вы о чем накрапали такой тракт? Неужели спутали меня с классиками: М. Горьким, которого приводит в пример автор статьи ( см. выше) или А. Аверченко ( см. комментарий форумчанина Якова 1 Блюмкина) ? Моя же марсианская светлость приводила высказывания знакомых или услышанное в диалогах кого-то ещё. Искренний совет: умейте анализировать, предложенное автора для обсуждений и события за окном вообще не стиле кухонных рассуждателей и на основе мировоззренческой демагогии, а хотя бы постараться дойти до понимания причины: почему пролетариат, гордость 20 в., гегемон всего человеческого мироздания не поднялся на защиту Советской Власти, как говаривал о ней -ЛЮБУШКЕ Макар Нагульнов. Этот пролетариат в лице Г. Зюганова никак не может отыскать незабываемая КПРФ, не помогает и новоиспеченный герой ночной охоты на разнесчастного лося, секретарь МГК КПРФ Рашкин, который кинулся разыскивать рабочий класс среди навальновщины, чтобы увеличить количество партийного электората на уличные протестные вылазки или выборные кампании. Слава Богу, что Вы, Александр, не свалились в уже набившую оскомину манеру обвинять в чем только не придумается Президента России. И поосторожнее с желанием переходить на личности. Есть люди, которые, очевидно помнят поболее Вашего. Конкретно с конца 40 гг. прошедшего века, что происходило в период хрущевщины, далее - в какой коме при кремлевских старцах пребывало новое сообщество "советский народ" и чем кончились для России 90-е. ?! Благодарю за внимание к моему комменту, в продолжении диалога не нуждаюсь, прошу считать сказанное вынужденной риторикой.Комментировать
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